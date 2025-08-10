ミステリにホラー、社会派ドラマまで、多彩な作品を生み出してきた宇佐美まことさん。【関連書籍】 13月のカレンダー新刊『13月のカレンダー』では、広島に投下された原爆を巡る「奇跡の物語」を紡ぎました。戦後80年。遠ざかってゆく戦争の記憶を、いかに繫いでゆくべきか――被爆者の松浦秀人さんをゲストに招き、おふたりが暮らす愛媛県松山市でお話を伺いました。 構成／小山美砂