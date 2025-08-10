熊本地方気象台と大分地方気象台は10日午前11時6分、熊本県と大分県の大雨と落雷および突風に関する気象情報を発表した。両県では10日夜のはじめ頃から11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとして、警戒を呼びかけた。