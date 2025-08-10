JR九州によると、10日午前11時32分現在、鹿児島線門司港〜小倉、福北ゆたか線折尾〜直方で大雨による運転見合わせとなっている。同11時38分現在、山陽線下関〜門司も大雨で運転を見合わせている。同日午後0時5分現在、鹿児島線門司港〜赤間、若松線若松〜折尾でも運転見合わせ。同日0時25分現在、日田彦山線城野〜田川後藤寺も運転見合わせになった。同1時2分現在、日豊線小倉〜中津も運転見合わせ。【遅延:中津から大分】