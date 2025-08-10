新潟まつり実行委員会は10日午後7時20分から予定されていた「花火大会」を雨のため中止にすると発表しました。順延はないということです。中止に伴い、新潟市中心部の打ち上げ場所周辺の交通規制も実施されません。 中止の判断について、新潟まつり実行委員会の実行委員長を務める新潟商工会議所の福田勝之会頭は「天候の改善が見込まれないことから、観客の皆様の安心・安全を最優先に考え、苦渋の決断ではありますが、中止と