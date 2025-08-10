札幌・南警察署によりますと2025年8月10日午前9時半ごろ、札幌市南区藻岩下1丁目の住民から「親子クマがいる」と警察に通報がありました。警察によりますと住民は家の窓から、20メートル離れた住宅裏の山際を歩く親子とみられるクマ2頭を目撃しました。クマはその後、北方向の山の奥に移動していったということです。警察は現場付近をパトロールするなど警戒を続けています。