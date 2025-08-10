【シアトル＝帯津智昭】米大リーグで活躍したイチローさん（５１）が現役時代につけた背番号「５１」がマリナーズの永久欠番となり、本拠地シアトルのＴモバイル・パークで９日（日本時間１０日）、記念式典が行われた。日本人選手の背番号がメジャー球団で永久欠番になるのは初めて。マリナーズは同日、イチローさんの打席での構えをイメージした銅像を作り、来年に球場に設置することを発表した。スーツにネクタイ姿のイチロ