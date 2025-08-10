8月10日の静岡県内は、前線や湿った空気の影響で雨や雷雨となるところがあり、気象台が注意を呼びかけています。 【動画】静岡県内は警報級の大雨か 低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒を ＜大西晴季 記者＞ 「午前10時半の静岡市葵区です。雨は断続的に降っていて、こちらの道路は大きな水たまりができてしまっています」 8月10日の県内は、昼前から夕方にかけて非常に激しい雨が降る見込みです。 8月11日朝までに予