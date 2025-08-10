◇MLB ドジャース-ブルージェイズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのブレーク・スネル投手がブルージェイズ戦で5回無失点10奪三振の力投をみせ降板。ベンチでは山本由伸投手がねぎらう様子がありました。今季加入の左腕は、4月3日の登板を最後に故障者(IL)リスト入りし、8月3日にようやく復帰登板。これが復帰2戦目でした。立ち上がりから2つの三振を奪うなど、3つの四球を与えながらも5回まで毎回の10奪三振。最速