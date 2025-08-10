高速道路の渋滞情報を見極める！知っているとドライブが快適になる「三角マーク」の秘密家族でのドライブ旅行は楽しみな夏のレジャーのひとつですが、渋滞に巻き込まれると疲労やストレスの原因になります。しかし、高速道路の電光掲示板に表示される「三角マーク」の意味を知っていれば、渋滞状況をより正確に把握でき、ドライブ計画の立て方も変わってくるかもしれません。気になる「三角形のヒミツ」とは？【画像】「えっ…