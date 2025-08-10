熊本市で強盗未遂事件があり、警察が犯人の行方を追っています。 記者「上熊本駅から北に約１キロメートルのこちらの駐車場で、男は凶器のようなものを女性に見せて脅したということです」 9日午後7時45分ごろ、熊本市西区池亀町で、パート従業員の40代の女性から「凶器のようなものを持った男から脅された」と110番通報がありました。 警察などによりますと、現場はスーパーの近くにある従業員用駐車