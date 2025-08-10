歌手の工藤静香が10日にインスタグラムを更新。36年ぶりとなる北海道・旭川でのコンサートを報告し、オフショットを披露した。【別カット】控え室でのメガネ姿も公開（ほか3枚）工藤が「36年振りとなる旭川文化会館でのコンサートが無事に終わりました」と投稿したのは複数のオフショット。公開されている写真や動画には、黒のタイトなボトムスにシースルーのトップス、そしてメガネをかけた姿や、控え室で過ごす様子、終演後