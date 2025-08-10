◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、５―０の６回の４打席目は無死一、二塁で迎えたが、暴投で二、三塁となると、申告敬遠で歩かされた。直後にはベッツが右前２点適時打でさらに２点を加えた。相手先発は右腕バジットは、すでに１１勝