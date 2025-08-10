福岡県宗像市付近では、今日10日午前11時50分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。福岡県宗像市付近で猛烈な雨福岡県では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、福岡県宗像市付近では、今日10日午前11時50分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警