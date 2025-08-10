◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５回に２試合ぶりの４０号ソロを放ち、ドジャースの選手では１９５３〜５７年のＤ・スナイダー、０１〜０２年のＳ・グリーン以来、史上３人目の２年連続４０本塁打を達成した。２点リードの５回１死。