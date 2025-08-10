『ペルセウス座流星群』について 『ペルセウス座流星群』は三大流星群のひとつで、《極大期》には１時間あたり ３０個と予想され、夏休みの時季で小中学生の『自由研究』にもおススメの流星群です。 気になる《今夜の天気予報（１時間ごと）》《全国各地の週間予報》を画像で掲載しています。 『ペルセウス座流星群』を見よう 放射点の方角は？ 最も多くの流星が期待できる《極大期》は８月１３日（水）午前５時頃ですが、す