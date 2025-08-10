鹿児島県内のJR各線は、10日も大雨災害の影響が続いています。 午前11時現在、九州新幹線は運行していますが、遅れが出ています。 鹿児島本線は、鹿児島中央と鹿児島の間で本数を減らして運転しています。 吉都線は、都城と吉松の間で本数を減らして運転しています。 日豊本線は西都城と鹿児島の間で、肥薩線は吉松と隼人の間で、いずれも引き続き運転を見合わせています。 ・ ・ ・