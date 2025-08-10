鹿児島県の霧島市と姶良市では水源につながる配管が破損するなどして、およそ3万5000世帯で断水が続いています。 姶良市の公民館に設けられた給水所には、10日も朝から水を求め、多くの人が訪れていました。 （住民）「トイレ、お風呂で困っている」 （住民）「けさ流れなくなってトイレが。初めての経験で驚いている」 姶良市で給水所が設けられているのは ▼姶良公民館 ▼重富中学校 ▼松原なぎさ小学校などです。 霧