双子を妊娠中のタレント・中川翔子がイメチェン姿などを公開し、反響を呼んでいる。１０日までにインスタグラムで「ヒャダインさんと仲良しラジオ生放送トークでしたーアニソンアカデミーも今日からついに産休！めっちゃ楽しかった！ポケんちのインとたんポーズを久々に。なんかわたしデカくない？いやデカいはやくまた復帰できたらいいなぁ」とつづると、音楽プロデューサーのヒャダインこと前山田健一との２ショットを「＃