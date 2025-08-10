10日午前11時50分、福岡県で記録的短時間大雨情報が発表されました。■宗像市付近約110ミリ記録的短時間大雨情報は、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）したり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析：解析雨量）したりしたときに気象台が発表します。この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につな