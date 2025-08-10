活発な前線の影響で、福岡県では9日夜遅くから10日未明にかけ、線状降水帯が発生しました。九州北部では、11日朝にかけ再び線状降水帯が発生する恐れがあります。福岡県では9日夜遅くから10日未明にかけ、福津市付近や新宮町付近で1時間に110ミリから120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、福岡地方と北九州地方で、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が発生しました。九州北部では11日朝にかけ、再び線状降水帯が発生し