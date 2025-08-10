長野県内は10日昼すぎから12日にかけて大雨になる所がある予想で、土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。長野地方気象台によりますと、10日の県内は前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定になっています。10日午前11時までの24時間に降った雨の量は御嶽山で55.0ミリ、上高地で27.0ミリなどとなっていて、雨雲が予想以上に発達した場合は警報級の大雨となる恐れがあります。11日正午まで