アメリカとロシアの首脳会談が15日に迫る中、ヨーロッパ各国はウクライナ抜きの和平協議に警戒感を示しています。イギリスやフランスは9日、ウクライナなしに和平の道を決めることはできないとする共同声明を発表しました。NBCテレビは9日、アメリカ政府がアラスカにゼレンスキー大統領を招待することを検討していると報じました。ただ、実現したとしても、ゼレンスキー氏がプーチン氏と同席する形になるかはわからないということ