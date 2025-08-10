県内は各地で雨が降っていて、夕方からあさってにかけて大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。北上する前線や湿った空気の影響で、県内は雨となっています。午後は局地的に雷を伴い、激しい雨が降る恐れがあります。あす朝6時までに予想される24時間降水量は、東部・西部ともに多いところで100ミリです。きょう夕方からあさってにかけて、大気の状態が不安定となり警報級の大雨となる可能性も