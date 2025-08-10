先月、名古屋市昭和区の住宅に侵入し、現金およそ3000万円を盗んだとして、無職の男が8月9日、逮捕されました。逮捕されたのは昭和区の無職・藤田宜宏容疑者(37)です。警察によりますと、藤田容疑者は先月26日、昭和区内の会社役員の男性宅に侵入し、室内にあった現金およそ3000万円を盗んだ疑いが持たれています。藤田容疑者は、留守中に住宅の掃き出し窓を割り侵入したとみられ、調べに対し「金額は違うが間違いない」と