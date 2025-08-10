【モデルプレス＝2025/08/10】TBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）にて、3年目の内科専攻医・鹿山慶太を演じる俳優・清水尋也（しみず・ひろや／26）にインタビュー。前編では、共演している女優・小芝風花と交わした会話、今作の印象や注目してほしいポイントについて語ってもらった。【写真】「19番目のカルテ」清水尋也＆松本潤の対峙シーン◆松本潤主演「19番目のカルテ」本作は、富士屋カツヒトによる連載