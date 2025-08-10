【飛んでけ聖剣】 8月10日 連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは8月10日、マンガ配信サービス「サイコミ」にてマンガ「飛んでけ聖剣」の連載を開始した。 本作はヴィコ氏が描く、超絶アクションマンガ。夢を諦めた底辺ハンターが聖剣と出会い、救世主に成り上がる姿が描かれる。 □サイコミ「飛んでけ聖剣」のページ 【飛んでけ聖剣】 異世界へのゲート