證大寺は、内原智史デザイン事務所（UCLD）と共同開発した、130個のソーラーランタンでの夜間のお参り「月燈慈（がっとうじ）」を、船橋昭和浄苑（千葉県船橋市）にて8月13日17時30分、江戸川本坊（東京都江戸川区）にて8月17日17時30分に開始する。●お墓参りによる熱中症で毎年死者が出ている連日40℃を超える猛暑の中でも、寺院のお盆法要は昔から変わらず日中に開催されており、お墓参りにともなう熱中症によって毎年死者