ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、女性に人気のスープ専門店「スープストックトーキョー」でスキマバイトして、スープ専門店ならではの“賢いオペレーション”に気付いた。（ライターみやーんZZ）女性に人気のスープ専門店でスキマバイトに挑戦！氷河期世代の40代おじさんである僕が去年、突如ハマったスキマバイト。今回はスープスト