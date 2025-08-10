俳優の清水尋也（26）がTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」で、医療を題材としたドラマ作品に初挑戦している。清水が演じるのは「考えても答えが出ないことを考えるのは無駄」とどこか達観している内科医・鹿山慶太。実年齢とも近い役どころだ。このほどスポニチアネックスの取材に応じ、タイピングのスピードにまでこだわる徹底した役作りや作品の見どころ、さらには主演の松本潤（41）との共演について語った。（井上侑香）