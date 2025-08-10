子どもの目の疾患の代表である「斜視」と「弱視」。症状の程度によっては手術が必要になることもありますが、手術のタイミングはどう見極めればいいのでしょうか。また、手術以外に選択肢はあるのかも気になるところです。今回は、子どもの斜視・弱視の原因や治療法について、「川口眼科」の蒲山先生に解説していただきました。 監修医師：蒲山 順吉（川口眼科） 2006年昭和大学医学部卒業。小沢眼科内科病院医員、昭和医科