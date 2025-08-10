この記事をまとめると ■BYDは日本国内で複数のCMを流している ■CMのなかには日本で販売されていない車種が多く登場する映像もある ■ブランド訴求型のCMも含めてBYDは長く安定的に商売することを目的にしている テレビCMでブランドをアピールをするBYD 中国の自動車メーカー「BYD」は、2025年7月下旬時点でドルフィン、アット3、シール、シーライオン7という4車種を日本国内で販売している。そしてBYDは、日本国内で複数のCMを