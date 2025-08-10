夏になると気温や湿度の上昇に伴い、熱中症になる方が増加します。熱中症は重症化すると命に関わる危険な状態ですが、正しい知識と対策を行うことで、多くの場合未然に防ぐことができるとされています。本記事では、熱中症を引き起こす要因、予防のための対策、特に注意が必要な方の特徴や生活上の注意点などを詳しく解説します。 監修医師：江口 瑠衣子（医師） 2009年長崎大学医学部卒業。大学病院での初期臨床研修終了後、1