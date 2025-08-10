俳優の木村拓哉さん（52）が2025年8月7日、自身のインスタグラムを更新。主演した映画「グランメゾン・パリ」のDVD／Blu-rayを紹介した。「携わってくれたスタッフの皆さん、本当にありがとうございました」木村さんは、「ひと足早く手元に届きましたぁ〜！」といい、「グランメゾン・パリ」のDVD／Blu-rayを前にした写真を投稿。「携わってくれたスタッフの皆さん、本当にありがとうございました」「良かったら、皆さんも是非召し