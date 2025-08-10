１０日午前、天童市の店に車が突っ込む事故がありました。今のところけが人の有無はわかっていません。 【写真を見る】天童市の店に車突っ込む 運転手含めけが人なし（山形） 警察・消防によりますと、１０日午前１０時５０分ごろ、天童市のリフォーム店に車が突っ込みました。単独事故とみられています。 車には運転手の男性（７８）１人が乗っていたとみられていて、けがはないということです。 車の緊急通報システム