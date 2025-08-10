ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」先発出場。5回裏の第3打席に今季40号アーチを放った。 ■苦手のバシット攻略の豪快弾 ドジャース2点リードで迎えた、5回裏の第3打席。1死走者なしで大谷は、相手先発クリス・バシット投手の5球目外角シンカーを鮮やかに弾き返すと、角度27度、速度107.8マイル（約173.4キロ