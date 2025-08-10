前線や湿った空気の影響で県内はまとまった雨となっており、土砂災害や河川の増水に注意が必要です。10日の県内は朝からまとまった雨となっており、降り始めからの雨量は庄原市高野で77ミリ北広島町八幡で73.5ミリとなっています。また広島市東区には大雨警報が出ています。この雨の影響でJR在来線は芸備線と福塩線の一部区間で終日運転を取り止めています。広島地方気象台によるとあさってにかけ前線や湿った空気の影響で局地的に