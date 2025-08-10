◇MLB ドジャース-ブルージェイズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平選手が3年連続の40号ホームランを放ちました。2点リードで迎えた5回の第3打席。ブルージェイズ先発バジット投手のシンカーを捉えると、打った瞬間確信の当たりはセンターバックスクリーンへ。40号ソロホームランとなりました。2023年から3シーズン連続となる40号到達。自身4度目の大台です。SNSでは「完璧な当たり」「翔平打った瞬間！