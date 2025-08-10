ちーまきが、8月5日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 ちーまき©光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑 ちーまき©光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑 下着PR案件投稿をきっかけに高校退学処分を受けてネット上で大きな話題を呼んだちーまきが「FLASH」に登場。8ページにわたり、ランジェリーなどでセクシーな姿を披露している。 昨年にN高等学校を卒業し、この春からは女子大生として一人暮らしをする彼女。