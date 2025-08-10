◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)バスケットボールFIFAアジアカップは現地9日と10日、グループC・Dの第3戦4試合が行われました。グループCは中国が3連勝で1位確定。インドを下したサウジアラビアが2位につけています。グループDはニュージーランドが台湾を下し、3連勝で首位突破。また2連敗同士の対決だったフィリピンがイラクを退け、今大会初勝利を挙げました。日本は現在1勝1敗