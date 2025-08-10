公益社団法人SVリーグ（SVL）と一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ（JVL）は8日、2025年10月と11月に「2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP」を開催することを発表した。 バレーボール競技者人口減少への対策として、また未来のバレーボール界を担う選手を数多く育てる施策として、2015年よりVリーグジュニア選手権大会を開催してきたSVLとJVL。そして2024-25シ&#