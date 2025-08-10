食料不足が深刻化するパレスチナ自治区のガザ地区で9日、空中から投下された支援物資が15歳の少年を直撃し、この少年は死亡しました。ガザ地区中部で9日、パラシュートで投下された支援物資が15歳の少年に直撃し、少年は死亡しました。イスラエルが陸路での支援物資の搬入を規制するなか、深刻な食料不足が続いていて、保健当局は栄養失調により新たに11人が死亡したとしています。これまでの栄養失調による関連死が212人に上ると