関税率については米側が非を認めて修正参院選後も混乱続く永田町。石破茂首相（68）は議席を大きく減らしながらも、首相続投に意欲を見せ、これに旧安倍派グループが苛烈に“石破おろし”を仕掛けている。「参院選惨敗の責任追及で一気に石破首相を引きずり降ろしたかったが、『石破辞めるな』デモや、各種世論調査で支持率が上昇傾向にあることで、“石破おろし”第１弾は失敗に終わった。そこで反石破グループが目をつけたのが、