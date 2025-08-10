テレ東では８月１1日(月・祝)午前10時05分から日向坂46松田好花が放送作家として企画から番組作りに挑戦するプロジェクトの続編となる「放送作家松田好花 リターンズ」を放送します。自身で「問題作」と語った前作からは一転、大満足の出来となった今回の企画内容を解禁します！その名も「Sinterview～二回聞くと見えてくる～」。Sinterviewとは、「朝と疲れ果てた夜に２度同じインタビューを敢行。