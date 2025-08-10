加賀藩前田家の美術工芸品などを収蔵する尊経閣文庫の県内誘致に向けた研究会の最高顧問に、菅義偉元総理大臣が就くことが報告されました。9日に開かれた、県選出の自民党の国会議員と馳知事との懇談会。冒頭、岡田直樹参議院議員は今月6日から7日にかけての大雨に対し、「水害に対して、国会議員を挙げて対応したい」と語りました。また、県などが誘致を目指す尊経閣文庫について、国会議員間での研究会を発足させることを報告。