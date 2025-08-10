マリナーズは8日（日本時間9日）から、アジア出身選手として初めて米国野球殿堂入りしたイチロー氏（51）の功績を称え「イチロー殿堂入りウィークエンド」を開催。2日目となった9日（同10日）には、背番号51の永久欠番セレモニーを行った。レイズ戦前に行われたセレモニー。大型ビジョンにファンからの手紙や、これまでの功績を称える特別映像が放映された。セレモニーには弓子夫人をはじめ、イチロー氏と同じ「51」をつけたラ