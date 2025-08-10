意外と知られていない方言クイズを出題！全国の方言を覚えよう。【岡山県の方言】「らく」の意味は？「らく」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「そのまんまにしとかれ、らくじゃ」というように使います。いったい、「らく」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「大丈夫」でした！「らく」は、「大丈夫」、「差し支えない」という意