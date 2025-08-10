「虹の橋」の基本的な3つの通説 1.虹の橋の「場所」と「状況」に関する通説 この通説は、亡くなったペットたちがどのような環境で過ごしているのか、その場所の情景や状態について語られます。 一般的に「虹の橋」は、緑豊かな牧草地や丘がどこまでも広がり、澄んだ小川が流れ、常に暖かな太陽の光が降り注ぐ、穏やかで美しい楽園のような場所として描かれているようです。 ここでは、かつて病気で苦しんだり、老いて体