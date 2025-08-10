東京都新宿区、JR新宿駅西口に店を構えるイタリアンダイニング「Ark Lounge(アークラウンジ)」は、2025年7月1日から9月30日(火)までの期間限定で、新メニュー「牛レアカツのボルケーノパスタ」を提供する。【写真】カツ、ミートソース、チーズが層となっている贅沢な味わい本メニューは、香ばしく揚げた牛レアカツを豪快に盛り付け、旨味を凝縮させた自家製ミートソースと、ヨーロッパ産3種のチーズを組み合わせたひと皿。視覚・香