タレントの辻希美さんが、自身のインスタグラムを更新。第5子となる女児を出産したことを報告しました。 【写真を見る】【 辻希美 】第５子を出産「18年ぶりの小さな小さな女の子」「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした♥♥」辻希美さんは「ご報告」「2025年8月8日に無事第5子を出産しました♥♥」「母子共に健康です」と、投稿。続けて「18年ぶりの小さな小さな女