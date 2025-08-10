気象台は、午前11時56分に、洪水警報を福津市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・福津市に発表 10日11:56時点福岡、北九州、筑豊地方では、11日昼前まで土砂災害に、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。北九州地方では、10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■福岡市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警